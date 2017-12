Buffel ging ooit aan het gokken: "Het gevoel dat ik misschien kon winnen, gaf me de adrenaline die ik normaal op het veld kreeg"

Foto: © photonews

Binnenkort verschijnt de autobiografie 'Mensen maken voetbal' van Thomas Buffel. De Genk-speler vertelt er openhartig over zijn verleden, zo ook over zijn gokverslaving toen hij nog zijn brood verdiende bij Feyenoord.

Zo waagde de ex-Belgisch international zich tijdens een lange revalidatie aan het spelen van poker online, vertelt hij aan Het Belang van Limburg. "Ik was geblesseerd aan mijn knieën en kon alleen maar thuis zitten. Doordat de strakke schema's en harde trainingen wegvielen, had ik niks meer waar ik een goed gevoel uit kon halen.

"Het was puur een ingeving. Later begon ik ook te gokken. Dat had ik wel eens bij andere spelers gezien. Het gevoel dat ik misschien kon winnen, gaf me de adrenaline die ik normaal op het veld kreeg wanneer ik speelde. Ik miste dat gevoel.

Stephanie (zijn ondertussen overleden vrouw) kwam er dus achter toen ze onze bankafschriften bekeek. Toen ben ik gestopt", bekent Buffel.