Cercle en Union verdelen de punten na spektakelrijke tweede helft

Om Leider Lierse geen vrijgeleide te geven richting Periodetitel 2, konden Cercle Brugge en Union maar beter niet al te veel punten laten liggen. Toch dienden beide ploegen genoegen te moeten nemen met een punt.

De grasmat in Jan Breydel lag er erg gezapig bij, waardoor goed voetbal geen evidente opdracht was. Na een kwartiertje viel er toch een doelpunt te noteren via Peyre, die de score op 0-1 in het voordeel van de bezoekers bracht.

Cercle herstelde op het halfuur het evenwicht via Ramirez. De paal verhinderde vervolgens dat de thuisploeg de kleedkamers kon ingaan met een mentaal voordeel.

Na de koffie bracht Julien Vercauteren de bezoekers meteen weer op voorsprong na een mooie counter. Er vielen veel kansen te noteren en meer dan eens stond het doelhout in de weg. Vijf minuten voor tijd viel de gelijkmaker via Delacourt, waarna de thuisploeg alles op alles zette voor de driepunter.

In de slotminuten vielen er nog twee rode kaarten, maar aan het scorebord veranderde niets meer. 2-2.