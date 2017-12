"Er is veel gedoe rond de afstanden die de Rode Duivels moeten afleggen, maar dat mag eigenlijk geen enkel probleem zijn"

Foto: © photonews

De Rode Duivels wilden groep G vooraf kost wat kost vermijden vanwege de lange vliegafstanden, maar de loting besliste er gisteren duidelijk anders over. "Toch mag dit geen enkel probleem zijn."

De Belgen zullen in juni tot twee keer toe meer dan 1.000 kilometer moeten afleggen met het vliegtuig om van Moskou tot in Sotsji en Kaliningrad te geraken. Dat mag geen problemen opleveren, is sportdokter Chris Goossens, momenteel actief bij KV Oostende, in De Ochtend van oordeel.

"Wij zijn na de wedstrijd op Charleroi pas om 2 uur aangekomen in Oostende omdat we nog een dopingcontrole hadden. Mijn spelers zullen daar meer last van hebben dan van 2 uurtjes vliegen van Moskou naar Sotsji. Er is veel gedoe rond die afstanden die de Rode Duivels moeten afleggen, maar dit mag eigenlijk geen enkel probleem zijn."

Het enige probleem zouden de dikke benen kunnen zijn tijdens de vlucht omdat het vocht in je benen naar beneden zakt door de zwaartekracht. Dat is evenwel makkelijk op te lossen door steunkousen aan te doen of een spierpomp te gebruiken. Ook moet je meer drinken omdat de lucht heel droog is en je hierdoor meer verdampt", aldus Goossens.

Goossens is van mening dat de vluchten geen excuus mogen zijn mocht het straks misgaan. "De meeste spelers zijn het gewoon om te vliegen bij hun club. Als je pakweg bij Rijsel speelt en je moet naar Nice, dan moet je ook 1.000 kilometers vliegen."