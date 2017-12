Geen Vossen in Eupen, Leko hakt pijnlijke knoop door in doelmannenkwestie

Club Brugge trekt zondagavond voor zijn zeventiende competitieduel naar Eupen. De leider in de competitie heeft ondertussen zijn selectie bekendgemaakt.

Zoals verwacht geen Jelle Vossen in de 20-koppige selectie. Hij blesseerde zich lichtjes aan enkel én knie tijdens het bekertreffen aan de Gaverbeek met Zulte Waregem en wordt gespaard.

Er ook niet bij: Ethan Horvath. Hij wordt opnieuw uit de selectie gehouden als vierde doelman. Ivan Leko gaf eerder al aan dat Teunckens de derde doelman is en blijft, als jonkie moet zo'n positie zijn voor iemand die gretig en jong is en blij is om mee te gaan.

Of Hubert dan wel Butelle tussen de palen zal staan? Dat moet nog blijken, maar de kans is na de nette prestatie van de ervaren goalie groot dat Butelle gewoon in doel zal blijven staan.