🎥 Johan Boskamp uitgelachen in eigen land: "Dit kan alleen in België en jij blijft in dat land wonen?

Foto: © photonews

De komische vaudeville in de Croky Cup van afgelopen week met Ricardo Sá Pinto in de hoofdrol heeft ook onze noorderburen bereikt. Gisteravond kwam de bekermatch die bol stond van de commotie aan bod in de Nederlandse voetbaltalkshow 'Voetbal Inside'. Johan Boskamp mocht het nogal uitleggen.

De naam van onze nationale bekercompetitie alleen al werkte danig op de lachspieren van het panel bestaande uit presentator Wilfred Genee, René van der Gijp, Johan Derksen en 'onze' Johan Boskamp. Al was het toch vooral het staaltje komedie van de Portugese Standard-coach Sá Pinto tijdens die bewogen en fel besproken Anderlecht-Standard dat voor algemene hilariteit zorgde.



"Kijk wat die trainer gaat doen nu! Hij kreeg een spetter in zijn oog! Echt verschrikkelijk wat er met hem gebeurt. Dit kan alleen in de Croky Cup, dit hé! En dan krijgt hij zo meteen een zakje chips en gaat ie weer zitten, lekker man!" 'Bossie' gaf enige toelichting bij het schouwspel en werd zelf ook al snel voorwerp van spot: "Dit kan alleen in België en jij blijft in dat land wonen? Dat neem je toch niet meer serieus!" Bekijk HIER de volledige uitzending van gisteravond.