De hemel klaart nog steeds niet op voor Moeskroen en STVV, beide ploegen blijven in negatieve spiraal zitten

Foto: © photonews

Wanneer twee ploegen in een negatieve spiraal tegenover elkaar staan, is de kans groot dat ze elkaar in bedwang houden. In de bijende Henegouwse kou stonden Moeskroen en STVV tegenover elkaar. Een nieuwe driepunter zat er alwéér niet in.

Het vriest dat het kraakt. Voor het eerst dit seizoen moesten we deze leuze tegen wil en dank bovenhalen. De mist daalde neer boven Le Canonnier, maar dat hield scheidsrechter Jan Boterberg niet tegen de match op gang te fluiten.

Snelle 0-1

Al na 5 minuten wijzigde het scorebord aan de bezoekerszijde. Jordan Botaka schudde zijn tweede assist van het seizoen uit zijn sloffen. Charis Charisis fleurde zijn rentree in de Truiense basis op met een doelpunt.

De Kanaries bleven komen. Roman Bezus bediende Babacar Gueye, die de 0-2 van dichtbij onbegrijpelijk liet liggen. De Senegalees kende niet zijn dagje. Eerst wrong de boomlange spits een nieuwe kans veel te makkelijk de nek om. Vervolgens slikte hij een domme gele kaart voor een schwalbe.

Rotariu met zijn tweede seizoenstreffer

Ondertussen hadden les Hurlus de gelijkmaker al binnengelegd. Na een fout van Dimitrios Goutas gooide Micheal Awoniyi zijn sterke lijf in de strijd. De spits schoot op de paal, waarna Club Brugge-huurling Dorin Rotariu tussen de benen, van opnieuw Goutas, raak trof.

Sint-Truiden dwong op slag van rust nog een unieke mogelijkheid op de 1-2 af. Jorge Teixeira kopte de prima tot bij Roman Bezus, die zijn ploeg weer op voorsprong kon zetten. Dat was echter buiten de negentienjarige goalie Clément Libertiaux gerekend, die uitpakte met een prima reflex.

De Roeck slachtoffert Gueye

Jonas De Roeck haalde de zwakke Gueye aan het begin van de tweede helft naar de kant voor Yohan Boli. De Ivoriaanse international forceerde meteen een prima opening. Charisis schoof het leer rakelings naast het vijandelijke doel.

Beide ploegen maakten nadrukkelijk jacht op de drie punten, maar maakte o zo weinig gebruik met de gigantische ruimte die er lag. Dimitri Mohamed zette Lucas Pirard dan maar aan het werk met een afstandsschot.

Zes en tien matchen zonder zege

Aan de score veranderde niets meer, waardoor beide ploegen nog minstens een week langer moeten wachten op een nieuwe driepunter. De laatste keer dat STVV nog kon winnen is nu zes wedstrijden geleden. Moeskroen wacht al tien duels op een nieuwe zege, de bekeruitschakelingen van beide teams meegeregeld.