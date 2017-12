Paul Gheysens schoot in eigen voet: dit is nu de topkandidaat om Anderlecht te kopen

Verschillende kandidaten willen de Belgische recordkampioen Anderlecht overkopen. Paul Gheysens leek aanvankelijk de topkandidaat, maar staat iemand anders het sterkst in z'n schoenen.

Niet Gheysens van Ghelamco, maar wel Johan Beerlandt van die andere bouwgroep Besix zou nu over de beste kaarten beschikken, meldt Het Laatste Nieuws.

Door de schadeclaim die Gheysens eiste in het dossier van het Eurostadion lijkt hij samen met zijn kompaan Vandenhaute (Woestijnvis) niet langer in de running. Bij paars-wit vindt men dat Gheysens enkel uit eigenbelang handelt. Bij de Russische miljardair Alisher Usmanov bestaat dan weer twijfel over de afkomst van diens fortuin.

Belgische investeerders aanspreken

En dus is momenteel Johan Beerlandt de grootste kanshebber. De minderheidsaandeelhouders groeperen zich rond de sterke man van Besix, die over 5 procent van de aandelen beschikt. Wellicht worden nog andere Belgische investeerders aangesproken om de nodige fondsen bij mekaar te krijgen.

Wie alle aandelen in bezit wil krijgen, moet 100 miljoen euro op tafel leggen. Indien de minderheidsaandeelhouders gewoon op post blijven, en dus enkel de families Vanden Stock en Collin uitgekocht moeten worden, kan een som van 50 miljoen volstaan.