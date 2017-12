Er was opnieuw veel te beleven op vrijdagavond in de Eredivisie voor vrouwen

In de Eredivisie stonden vier wedstrijden op het programma, met daarbij ook flink wat Belgen die in actie kwamen. Het overzicht kan je hier even vinden.

Bij Twente begon Nicky Evrard zoals steeds onder de lat, terwijl Jassina Blom halfweg de tweede helft inviel voor van den Goorbergh. De Tukkers wonnen in eigen huis met 2-1 van PEC Zwolle, met doelpunten van Jansen en Jansen.

Ajax leider

Ajax blijft leider in de Eredivisie, na een 0-3 zege bij Achilles '29. Nicky Van den Abbeele begon in de basis, Davina Philtjens was er niet bij. PSV (met Yüceil) won van Barendrecht (met Van Houtven) met 2-0, Heerenveen won bij Alkmaar met 2-3.

In de stand heeft Ajax nog steeds drie punten voorsprong op Twente, Heerenveen is nu de nieuwe nummer drie in de stand op al negen punten.