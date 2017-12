Gouden punten op het spel in KV Mechelen - Genk, Stuivenberg op zijn hoede voor Mechelse supporters

Foto: © photonews

Voor de tweede keer deze week ontvangt KV Mechelen Racing Genk. De Mechelaars willen straks absoluut revanche nemen voor de bekeruitschakeling én zo belangrijke punten pakken.

Racing Genk had woensdag strafschoppen nodig om KV Mechelen uit de beker te wippen. Vanavond wordt het een heel andere wedstrijd, maar de inzet is nog groter. Mechelen moet proberen uit de gaverenzone weg te geraken, Genk probeert een plek in de top zes te veroveren. Elk punt is van goudwaarde.

Het publiek in Mechelen beïnvloedt de wedstrijd graag - Albert Stuivenberg

De oefenmeester van Genk beseft dat het stadion zal kolken. "Ik verwacht een vol huis en dat is een verschil met woensdag, er komt voor ons druk bij van de buitenkant. Het publiek in Mechelen is zeer betrokken en beïnvloedt de wedstrijd graag. Daar moeten we mee omgaan", vertelt hij op het YouTube-kanaal van de club.

Beide coaches hebben het nodige puzzelwerk op het tactisch bord. Zo moet Jankovic het stellen zonder Schoofs, Vitas, Croizet, Tomecak en Jubitana. Zijn collega Stuivenberg kan op zijn beurt niet rekenen op Dewaest, Trossard, Berge, Heynen en Samatta.

