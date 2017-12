Jelle Van Damme legt uit waarom Standard zo anders was dan Anderlecht: "Dat blijft de club van mijn hart"

Jelle Van Damme keert zondag voor het eerst als speler in de Jupiler Pro League terug naar Sclessin. Standard is de club die voor altijd in het hart van de verdediger zit.

Jelle Van Damme speelde van 2006 tot 2010 bij Anderlecht, en van 2011 tot 2016 voor Standard. De band met de topclub uit de Vurige Stede was sterker dan die met de Belgische recordkampioen.

Meteen thuis

"Ik won twee titels met Anderlecht, maar Standard was anders", vertelt Van Damme in Het Belang van Limburg. "Standard blijft de club van mijn hart. Vanaf het eerste moment voelde ik me er thuis."

Twee keer lukte met de Rouches bijna wat hij bij Anderlecht klaarspeelde. "Mijn droom was om met Standard kampioen te worden. Twee keer waren we dichtbij. In 2011 ging het mis na onze geweldige PO1 en in 2014 was het voorbij na een nederlaag tegen Club Brugge. Dat dat niet gelukt is, is mijn grootste teleurstelling."