Jelle Van Damme wilde een jaar geleden terugkeren naar Standard: "Ik had één gesprek met Venanzi"

Foto: © photonews

Jelle Van Damme ruile LA Galaxy vorige zomer in voor Antwerp. De polyvalente verdediger was bijzonder gegeerd, verschillende Belgische clubs trokken aan zijn mouw.

Het project van Luciano D'Onofrio bij Antwerp charmeerde Van Damme. Maar nog voor er van de sportieve baas sprake was bij de promovendus, ondernam ook Standard een poging om zijn gewezen kapitein terug te halen.

Een jaar geleden was er namelijk sprak van een terugkeer. "Het was het goede moment. Jankovic wilde me", zegt Van Damme hierover in Het Belang van Limburg. "Ik had één gesprek met Venanzi, uiteindelijk is het niet doorgegaan. Ik koester geen wrok."

Deze zomer wilden voornamelijk AA Gent en Antwerp de oud-Rode Duivel in huis halen. De neo-eersteklasser trok uiteindelijk aan het langste eind.