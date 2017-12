Johan Boskamp is scherp over Rode Duivel: "Hij stopt na het WK, wat erg! Ik vraag me af of hij überhaupt meegaat"

Veel Rode Duivels spelen in Rusland misschien wel het laatste WK uit hun voetbalcarrière. Nu uitpakken is dus de boodschap voor de Belgen.

Dat weet ook analist Johan Boskamp. "Dit zal voor sommige jongens het laatste tornooi worden. Denk aan Kompany, die zich door zijn blessuregevoeligheid misschien op zijn club wil focussen. Ciman gaf aan na het WK te stoppen. Wat erg! Ik vraag me af of hij überhaupt meegaat", is Bossie in Het Belang van Limburg niet mals voor de Henegouwer die niet kon overtuigen tegen Mexico.

"Je moet ook niet vergeten dat gasten als Fellaini al dertig zijn. Het is tijd voor deze gouden generatie om het te laten zien. Samen met landen als Brazilië, Duitsland en Spanje schaar ik ze bij de topfavorieten. De laatste vier moet gewoon lukken. De meeste jongens zijn zich daarvan bewust en durven dat ook uitspreken."

België zit in de groep met Panama, Tunesië en Engeland. In een eventuele volgende ronde wacht een ontmoeting met Polen, Colombia, Japan of Senegal.