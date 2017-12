Ex-aanvaller Antwerp op 1 januari vrije speler na Aziatisch avontuur

Na zijn periode bij Royal Antwerp van 2009 tot 2012 ging de Belgische aanvaller Kevin Oris zijn geluk beproeven in het Verre Oosten. Sinds begin dit jaar komt hij uit voor het Japanse Kyoto Sanga FC, maar lang zal hij er niet meer blijven...

De club uit de Japanse tweede klasse deelde immers mee dat de 32-jarige aanvaller op het einde van het jaar de club zal verlaten. Dan loopt het contract van Oris af en de Belg gaf eerder al aan dat niet te zullen verlengen.

Dit seizoen verscheen Oris 6 keer op het scorebord in 27 wedstrijden. Zijn beste periode in zijn carrière kende hij bij de Great Old, waar hij in 82 wedstrijden 38 keer het net wist te vinden. Eerder speelde hij ook al voor Bergen en Lommel.