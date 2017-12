Ouali en Van der Bruggen regisseren Kortrijk ruim voorbij slap Waasland-Beveren

Foto: © photonews

KV Kortrijk bleek in het Guldensporenstadion duidelijk sterker dan Waasland-Beveren. Hannes Van der Bruggen en Idir Ouali waren de absolute uitblinkers.

Op een erg zwaar veld mochten KV Kortrijk en Waasland-Beveren op zoek naar de drie punten op zaterdagavond. Glen De Boeck jaagde op zijn derde thuisoverwinning op drie, bij Waasland-Beveren hoopte Philippe Clement een einde te maken aan de vormdip van de laatste weken.

Maar Clement zag zijn team dramatisch beginnen aan de partij. Vooral verdedigend was het veel en veel te slap bij Waasland-Beveren. Daarvan kon KV Kortrijk ten volle profiteren. Ajagun knalde een tweede bal op hoekschop van ver tegen de touwen, wat een goal!

Twee minuten later kreeg Chevalier een uitstekende bal van Hannes Van der Bruggen. Hij miste niet oog in oog met Roef, al had de doelman van Waasland-Beveren daar beter mee moeten aanvangen. De bal verdween onder hem in doel.

Altijd rood voor Seck

En Waasland-Beveren? Dat schoot pas in het laatste kwartier van de eerste helft écht wakker, maar scoren lukte niet. Seck mocht overigens blij zijn dat hij de rust haalde, want de kapitein van Waasland-Beveren deelde een ferme elleboogstoot uit aan Van der Bruggen, maar Delferière zag het niet.

Na de koffie ging Waasland-Beveren op het elan van net voor de rust door en was het alle hens aan dek bij KV Kortrijk. Toch was het de thuisploeg die op een perfecte counter kon scoren. De uitstekende Ouali tekende voor zijn tweede van de avond.

Waasland-Beveren gaf echter niet op en bleef druk zetten op het Kortrijkse doel. Het was uiteindelijk Tuur Dierckx die de verdiende tegentreffer tegen de touwen kopte van dichtbij. Al bleek die goal een maat voor niets.

Van der Bruggen bekroonde zijn goeie wedstrijd met een tweede assist. Chevalier nam het in dank aan en knalde mooi voorbij Roef in doel. 4-1 voor KV Kortrijk dus. Enkel het veld baart de Kerels momenteel zorgen. Dat was wel heel slecht.