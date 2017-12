Anderlecht-spelers leggen uit waarom winning goal geen buitenspel was

Anderlecht is met 1-2 gaan winnen op het veld van Lokeren. Maar over de winning goal zal nog veel nagepraat worden, want plots leek niemand zeker te weten hoe buitenspel weer in elkaar zat.

Rassoul, de laatste verdediger, stond buiten het veld op het moment dat Hanni (vanuit buitenspel) de assist gaf voor Onyekuru. Maar scheidsrechter Boucaut deed uiteindelijk teken dat de verdediger dat express deed en dat de goal dus toch telde.

Wel of geen buitenspel?

Misschien kon Sven Kums achteraf een beetje duidelijkheid scheppen. "Ik ben naar de scheidsrechter gelopen om te zeggen dat er een videoref aanwezig was. En na overleg werd de beslissing dan toch veranderd", zegt hij. "Maar ik moet eerlijk zijn, ik had niet meteen door dat het over die fase ging."

En dan kregen we Sofiane Hanni zelf aan het woord. "Ik ben direct naar de scheidsrechter gelopen om het hem uit te leggen. Ik wist zeker dat de verdediger deelnam aan het spel en dat ik daardoor geen buitenspel stond", klonk hij overtuigd.