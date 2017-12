KV Mechelen neemt revanche en 3 belangrijke punten tegen teleurstellend Genk

Foto: © photonews

KV Mechelen heeft een flinke revanche beet voor de bekeruitschakeling eerder deze week. Zaterdagavond versloeg het Racing Genk met 3-2 cijfers.

KV Mechelen schoot fel uit de startblokken en dat rendeerde. Na amper 12 minuten keken de troepen van Albert Stuivenberg al tegen een dubbele achterstand aan. De openingstreffer was een vroeg sinterklaasgeschenk van Aidoo die knullig half naast de bal trapte en zo zijn eigen doelman verschalkte.

De tweede geel-rode treffer was van heel andere makelij. De knappe counter begon bij El Messaoudi, met Bandé als aangever en Pedersen die beheerst afwerkte. De supporters genoten.

De Maneblussers hadden het volledig onder controle en in minuut 38 scoorde Pedersen zijn tweede van de avond. Matthys legde het leer slim achteruit, de Deen deed de netten trillen. Stuivenberg schudde het hoofd en nam maar plaats op de bank.

Niemand die bij de rust nog een euro gaf voor de kansen van Genk, maar na 54 minuten nam het geloof bij de blauwhemden toch weer toe. Coosemans redde een kopbal van Karelis, de bal kwam voor de voet van Aidoo die van dichtbij scoorde. (3-1)

De Smurfen tankten moed en drukten het gaspedaal wat dieper in. Eén keer hield de thuisploeg de adem nog in toen Colley op de lat kopte. In het slot scoorde Pozuelo nog een mooie aansluitingstreffer, maar het was te laat voor Genk.

KV Mechelen pakt zo drie heel belangrijke punten in de strijd om het behoud. Voor Racing Genk, dat gedurende de eerste helft zeer pover acteerde, is de top drie nu opnieuw ver weg.