Het is koud en we zien geen fluit, maar Kortrijk en Waasland-Beveren zijn er klaar voor

Na de goeie start is Waasland-Beveren wat teruggezakt met een drie op twaalf. Ook KV Kortrijk wil onder Glen De Boeck naar boven kijken.

Het kan dus best een leuke wedstrijd worden, daar in het Guldensporenstadion. De Kortrijkzanen wonnen hun eerste wedstrijd onder De Boeck met 3-2 van Sint-Truiden en willen die lijn doortrekken.

Anthony Van Loo maakt een terugkeer in de selectie na heel wat blessureleed.

De troepen van Philippe Clement verloren bij Standard, Club Brugge en thuis tegen Charleroi. Allemaal teams waartegen dat al eens vaker kan gebeuren. Morioka en co. willen in Kortrijk tonen dat het hen nog steeds menens is voor play-off 1.

