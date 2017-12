Lokeren had zijn kansen tegen Anderlecht, maar... "We staan hier wel weer met lege handen"

Er had meer ingezeten voor Lokeren, maar Anderlecht laat hen toch opnieuw achter zonder punten. Tom De Sutter lokte het penaltydoelpunt uit en speelde bovendien een erg sterke wedstrijd.

"We stonden heel goed in de eerste helft en creëerden veel kansen op de tegenaanval. Ik vond het geen slechte wedstrijd van ons, maar we staan hier wel weer met lege handen", reageert De Sutter.

Met één oog achteruit kijken - Tom De Sutter

Zo blijft Lokeren wel de minste thuisploeg van de competitie. "Ik heb daar geen verklaring voor. We spelen zeker niet met schrik of iets dergelijks. Het zijn gewoon mindere momenten", zegt hij. "De details geven vaak de doorslag, vandaag is dat ook zo."

Dertiende plaats, veilig is iets anders. "We proberen vooruit te kijken, want de andere ploegen staan niet zo ver boven ons. Maar met één oog kijken we ook achteruit."