Maak kennis met de nieuwe cultheld (in wording) bij Lierse: "Blij bij deze familieclub te zijn" en "Speelde nog bij Draxler"

Lierse is helemaal terug. Het eindigde de eerste periode met een 9 op 9 en begon de tweede ook al met 9 op 9. Opvallend: het speelde die zes winstpartijen met een nieuwe doelman, Patrick Rakovsky. En dat is toch wel een beetje een cultheld (in wording) op het Lisp.

Rakovsky is een 24-jarige goalie uit het Duitse Olpe, die vanuit de jeugd van Schalke 04 uiteindelijk bij Nürnberg terechtkwam en op jonge leeftijd al zijn debuut maakte in de Bündesliga op bezoek bij Borussia Dortmund.

Enkele weken geleden kwam hij na een paar maanden zonder club plots terecht in Lier en ging het snel: hij werd meteen tussen de palen gezet en Lierse won meteen van Cercle Brugge met 3-2. "Het ging inderdaad snel, dat had ik ook niet verwacht. Zeker na een paar maanden zonder ploeg, maar bij Nürnberg wilde ik niet blijven. Het was zinloos, aangezien ik er al jaren niet de eerste, vaste keeper werd."

Supporters speciaal

Rakovsky werd meteen goed ontvangen: "Zoals een echte familie. Ik kende hoe de situatie was toen ik hier aankom, maar ik wist ook dat Lierse een goede ploeg is. Dat hebben ze vorig seizoen ook laten zien, dus ik had meteen het vertrouwen."

"De supporters zijn ook echt speciaal, ze zorgen echt voor aanmoedigingen en dat geeft heel veel goede vibes. Ik ben dan ook heel blij om in Lierse te zijn", aldus de Duitse doelman van Tsjechische oorsprong, die ondertussen ook al wat goede reddingen deed.

Draxler

"Het was zeker niet makkelijk na een paar maanden zonder echt te voetballen, al trainde ik wel her en der mee in die 'vrije maanden'. Het systeem van de Belgische tweede klasse was zeer verwarrend voor mij, maar ik was er wel meteen mee weg toen ze het me uitlegden."

"Misschien dat het beter was geweest als ik sneller was vertrokken bij Nürnberg, maar dat gaan we niet meer weten. Daarom dat ik nu naar de toekomst kijk", aldus de gewezen jeugdinternational van Duitsland. "Ja, ik zat in dezelfde generatie als Draxler. Hij was de bekendste van mijn generatie."