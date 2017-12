En of hij belangrijk is: City wil op deze manier De Bruyne klaarstomen voor levensbelangrijk duel

Volgende week zondag zullen alle ogen in Engeland gericht zijn op de derby tussen Manchester United en Manchester City. Woensdag volgt er wel nog een verplicht nummertje voor the Citizens in de Champions League.

City is met 15 op 15 al zeker van groepswinst en dat biedt perspectieven voor Pep Guardiola om in het verre Charkiv tegen Shakhtar Donetsk te schuiven met zijn elftal. Wie alvast niet het vliegtuig zal opstappen naar Oekraïne is Kevin De Bruyne.

De Belgische middenvelder is van enorme waarde voor Manchester City. In aanloop naar de belangrijke derby tegen eerste achtervolger en stadsgenoot Manchester United, krijgt De Bruyne rust.

Sterker nog: de Engelse club stuurt zijn speler zelfs 'verplicht' met verlof. De Bruyne zal samen met zijn gezin een weekje mogen uitblazen in Abu Dhabi, weet Goal. De club zal ook alle kosten vergoeden. Zondag om 15 uur neemt Manchester City het in eigen huis op tegen West Ham United.