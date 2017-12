Pogba blij dat hij duurste voetballer af is: "De transfer van Neymar is bijzonder voor mij"

Anderhalf jaar geleden verkaste Paul Pogba van Juventus naar Manchester United voor een recordbedrag van 105 miljoen euro. De Fransman werd daarmee de duurste voetballer ter wereld. De middenvelder is blij dat hij van dat etiket af is.

Doordat PSG de Braziliaan Neymar voor 222 miljoen euro wegplukt bij Barcelona, is het bedrag dat the Mancunians destijds uitgaven aan Pogba veel minder indrukwekkend. "Mensen denken nu niet meer aan mij", aldus de middenvelder in London Evening Standard.

Pogba is daar zichtbaar opgetogen mee. "De transfer van Neymar is bijzonder voor mij. De journalisten zijn hierdoor minder gericht op mijn prijs en meer op mijn prestaties op het veld. Daar gaat het om. De druk op mij is afgenomen en ik kan me nu meer richten op het voetbal", besluit de 24-jarige spelverdeler.