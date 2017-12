🎥 Lukaku en co beëindigen thuisreeks Arsenal na erg vermakelijk duel

De topper tussen Arsenal en Manchester United stelde niet teleur. Lukaku en co gingen met de punten lopen in Londen en maken zo een einde aan de indrukwekkende thuisreeks van 12 ongeslagen wedstrijden op rij van het team van Wenger.

Het aanvallend geweld van Arsenal maakte grote indruk, het defensieve daarentegen.. United strafte twee verdedigende blunders van the Gunners subliem af. De eerste na 4 minuten door Valencia na een dramatische pass van Koscielny.

Vooral de 0-2 van Lingard na 11 minuten, die er kwam na voorbereidend werk van Lukaku en een straffe assist van Martial, mocht er absoluut wezen.

Ondanks de achterstand had Arsenal daarna het betere van het spel. Dat bleek niet genoeg om De Gea te verschalken. Dat lukte na rust wel. Ramsey glipte door de buitenspelval en legde, al dan niet bewust, af voor Lacazette, die het leer binnen nagelde.

De gelijkmaker leek in de maak, maar na 63 minuten kreeg de thuisploeg het deksel op de neus via een counter. Pogba, die later nog rood kreeg na een smerige tackle, hield goed zijn mannetje af. Lingard hoefde maar binnen te tikken. 1-3 en boeken toe. Het Manchester United van Mourinho tankt zo vertrouwen voor de derby tegen City van volgende week.