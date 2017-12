Geen nieuwe zege, wél tevredenheid bij coaches van Moeskroen en STVV: "Gezien de situatie waarin wij zitten..."

Moeskroen en Sint-Truiden schoten zaterdagavond met een punt niet veel op. En toch konden beide coaches na het 1-1-gelijkspel leven met de uitslag.

STVV startte sterk met een goal van Charis Charisis na 5 minuten. "We kwamen verdiend 1-0 voor, maar gaven de gelijkmaker te makkelijk weg", vond coach Jonas De Roeck. "We verdedigden naïef vooruit."

"Een foutje werd cash betaald, dat is de situatie waarin we momenteel zitten. Daar moeten we door. "In de twee helft had Moeskroen het betere van het spel, zonder aan echte kansen toe te komen. Onze inzet was goed, alleen over de manier waarop we de ruimte bespeelden, ben ik minder tevreden. Het is een goed punt dat we hier meenemen."

Improviseren zonder geblesseerden

Moeskroen ging in de slotfase nog vol voor de drie punten, maar bleef uiteindelijk met op een punt steken. "Dit is een terecht resultaat", pikte Moeskroen-trainer Mircea Rednic in. In onze situatie, met de vele geblesseerden, moesten we opnieuw improviseren. Tegen een sterk georganiseerde ploeg als Sint-Truiden is een punt niet slecht."