Lombaerts zag dat er meer inzat: "Hadden dicht bij play-off 1 kunnen staan"

Foto: © photonews

KV Oostende had meerdere kansen om de overwinning binnen te halen op bezoek bij Charleroi. Een gemiste kans vooral om aansluiting te vinden bij de middenmoot.

Dat zag ook Nicolas Lombaerts. "Na de eerste helft geloofde ik er minder in, maar na de rust kwam die schitterende goal van Musona en daarna kwamen nog heel wat grote kansen."

"Als we vandaag wonnen, kon niemand iets zeggen. Dat we ook nog een andere penalty verdienden? Dat gevoel had ik ook", aldus de centrale verdediger.

Hopelijk kunnen we die reeks nog verder doortrekken -Nicolas Lombaerts

Aan het einde misten Zivkovic en Bjelica de kansen. "Zivkovic kreeg twee mooie kansen en ook Bjelica kon zijn kans gaan, maar Penneteau kwam goed uit. Jammer, we hadden dicht bij play-off 1 kunnen staan."

"Ach, we stonden er terug in de tweede helft. Hopelijk kunnen we onze reeks van ongeslagen wedstrijden nog langer doortrekken. Achterin waren we scherp, we slikten ook nog niet veel doelpunten de laatste weken."