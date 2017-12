Lombaerts in vorm koestert hoop: "Het is aan Martinez om zijn selectie te maken"

Nicolas Lombaerts is met Oostende aan een uitstekende reeks bezig en verdient op basis daarvan zeker een overweging door Roberto Martinez. Hij geeft ons zijn oordeel over de WK-poule van de Belgen mee.

"Het is één sterke ploeg -Engeland- en twee ploegen waar je in principe zeker van moet winnen. Ik zeg niet dat je automatisch wint, maar als je je wil kwalificeren moet je toch winnen van Panama en Tunesië."

De kneusjes zijn onbekend terrein voor Lombaerts. "Panama ken ik niet, ik heb er ook geen bankrekening", lachte de verdediger. "Hopelijk kunnen de Belgen zich plaatsen."

Panama ken ik niet, ik heb er zelfs geen bankrekening -Nicolas Lombaerts

In het begin had hij het moeilijk bij Oostende, maar de beste Lombaerts staat stilaan op. Koestert hij hoop op een selectie? "Je hoopt er altijd op en zolang het bij Oostende goed gaat, kom ik in beeld."

"Mijn eerste bekommernis is Oostende uiteraard, daarna is het aan Martinez om zijn selectie te maken. We zien wel. Als ik erbij ben, ga ik heel blij zijn, en anders kan ik een mooie vakantie boeken", sloot de nuchtere Lombaerts af.