Teruggekeerde Ouali swingt met Kortrijk naar 4-1: "De Boeck geeft me vertrouwen, ik voel me bevrijd"

Foto: © photonews

Idir Ouali speelde een wedstrijd om in te kaderen tegen Waasland-Beveren. Met twee goals was hij van goudwaarde voor de Kerels. En dat voor een speler die een dikke maand terug nog in de B-kern vertoefde.

"Dat ik de man van de match ben? Dat kan ik niet beslissen. Ik ben vooral tevreden met de overwinning, want met dat tegendoelpunt kroop er alweer wat twijfel in de ploeg", aldus Ouali achteraf.

Tegen Sint-Truiden en Antwerp ging het immers nog bijna mis. Vooral tegen STVV, toen het nog 3-2 werd. Maar terug naar de goeie prestatie van Ouali, onder Anastasiou nog persona non grata en lid van de B-kern.

Ommekeer onder De Boeck

"Hoe lang het geleden is dat ik gescoord heb? Van vorig jaar, al maakte ik er wel eentje in de Beker, maar dat telt niet, zeker?" Twee doelpunten was wellicht nog wat langer teruggaan in de tijd. "Dat moet al in Duitsland geweest zijn."

"Het doet alvast deugd. Ik krijg het vertrouwen terug en dat zie je op het veld. Onder de nieuwe coach voel ik me bevrijd en sta ik ook op mijn beste positie. Het draaide niet in het begin, maar nu zijn we op de goeie weg."