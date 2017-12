Sa Pinto: "De match tegen Antwerp wordt moeilijker dan die tegen Anderlecht"

Foto: © photonews

Na de tumultueuze bekermatch in en tegen Anderlecht krijgt Standard zondag Antwerp op bezoek. De Rouches hebben na zeges tegen Genk en paars-wit de wind in de zeilen, maar de Great Old wordt een taaie klant.

Antwerp kan een stevig blok vormen, dat bewees de promovendus al in verscheidene uitmatchen. "De match tegen Antwerp wordt gevaarlijker en moeilijker dan die tegen Anderlecht. In de beker kregen we veel ruimte. Die zal Antwerp ons niet geven", beseft Sa Pinto.

"Ze spelen man op man en zullen ons laag opwachten. Het is aan ons om de openingen te vinden."

Hel van Sclessin

Met de terugkeer van enkele gewezen Standard-spelers en ex-coach Laszlo Bölöni belooft het een emotioneel weerzien te worden. "Ze zullen zéér gemotiveerd zijn, maar wij ook", voorspelt Sa Pinto. ik wil de hel van Sclessin voelen. Of het nu sneeuwt of regent, we hebben onze fans nodig van de eerste tot de laatste minuut."