Kampioenenmaker Leicester City verklaart waarom hij niet naar Arsenal trok

Foto: © photonews

Leicester City kende in het seizoen 2015-2016 een absoluut boerenjaar onder trainer Ranieri, met als bekroning de eerste Premier League-titel in de clubgeschiedenis. Vele spelers vertrokken nadien naar hoger aangeschreven clubs. Enkelen bleven, ondanks de grote vraag.

Zo vertrok onder meer N'Golo Kanté naar Chelsea. Wie wel tegen alle verwachtingen in bleven, waren Jamie Vardy en Riyad Mahrez. Die laatste zag een overstap naar Arsenal wel zitten, maar Leicester wilde de Algerijnse vleugelaanvaller duidelijk niet laten gaan.

De kans op een overstap naar the Gunners was fifty-fifty. "Ik wilde graag en was daar ook eerlijk over tegen de club. Ze zeiden me: "Als er iets komt, zullen we niet dwars liggen." "Ondertussen blokkeerden ze achter de schermen wel allerlei dingen. Ze spraken wel met clubs, maar wilden me uiteindelijk niet verkopen", vertelt Mahrez in Daily Mail.

De 26-jarige Algerijn hoopt nog steeds de top te halen. "Ik houd vertrouwen. Als je kwaliteiten en hebt en die op regelmatige basis laat zien, is er geen probleem. Ik kom er wel", besluit Mahrez, die met zijn goals en assists een groot aandeel had in de titel in 2016.