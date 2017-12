De een zijn dood, is de ander zijn brood: profiteert Thomas Vermaelen van fikse blessure concurrent?

Vorige week tegen Valencia stond hij 90 minuten op het veld bij Barcelona, vandaag mocht Thomas Vermaelen 18 minuten invallen. De centrale verdediger en Rode Duivel loste de onfortuinlijke Samuel Umtiti af, die mogelijk twee maanden out is. En dat is natuurlijk goed nieuws voor 'The Verminator'.

De 32-jarige Vermaelen lijkt weer boven water bij 'Barça' en zag vandaag dus iets gebeuren dat helemaal in zijn kaart speelt. De Fransman Umtiti moest een kleine twintig minuten voor tijd naar de kant nadat hij zich had geblesseerd bij de gelijkmaker van Maxi Gómez (Celta de Vigo).



Het verdict is behoorlijk zwaar voor pechvogel Umtiti, die hoogstwaarschijnlijk twee maanden aan de kant staat met een spierscheur in zijn rechterdijbeen. De kans dat de robuuste verdediger in het kalenderjaar 2017 nog in actie komt, is dan ook zo goed als nihil. Dat betekent dat Thomas Vermaelen een uitgelezen kans krijgt om een basisstek te veroveren. Lukt hem dat ook?