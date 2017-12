Rondje Europa: PSG kloppen kan dan toch nog, Dortmund blijft punten morsen, veel Belgen in Engeland

Foto: © photonews

In de Jupiler Pro League staat dit weekend speeldag 17 op het programma, maar ook in diverse andere landen wordt op zaterdag gevoetbald. En daarbij viel toch weer een en ander te noteren.

Engeland

In Engeland was Eden Hazard in de vroege namiddag al de held voor Chelsea, ook enkele andere Belgen deden het goed. Simon Mignolet stond zijn mannetje op bezoek bij Brighton. Firmino was de held met twee doelpunten, ook Couintho had zijn dagje.

Depoitre verloor met Huddersfield Town op bezoek bij Everton, Defour onderging hetzelfde lot met Burnley bij Leicester City en de Tottenham-Belgen lieten punten liggen op bezoek bij het verrassende Watford. Christian Benteke was terug bij Crystal Palace, maar kon niet scoren bij WBA.

Duitsland

Bayern München won nu ook thuis van Hannover 96. De kloof met Borussia Dortmund is nu al 10 punten, want zij konden alweer niet winnen - deze keer op bezoek bij Leverkusen. 2 op 18 zo voor de Borussen.

Frankrijk

Het kan dan toch nog, PSG verslaan. Wie wil weten hoe? Die vraagt het best eens aan Straatsburg. De lagere middenmoter vocht 90 minuten lang voor wat ze waard waren en dat bleek voldoende voor een 2-1 thuiszege.

Spanje

Atlético Madrid heeft geprofiteerd van het nieuwe puntenverlies van Barcelona, door in eigen huis wél te winnen van Real Sociedad. Yannick Carrasco mocht twintig minuten voor tijd invallen.

