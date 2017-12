Buffel ziet één duidelijke oorzaak voor de nederlaag in Mechelen

Foto: © photonews

Racing Genk verloor opnieuw belangrijke punten in de strijd om play-off 1. Thomas Buffel wees als oorzaak voor deze nieuwe nederlaag naar de snelle tegengoal.

"We wisten dat het belangrijk was om goed aan de wedstrijd te beginnen na een zware midweekmatch, maar we misten onze start compleet", vertelde Buffel. Genk moest al na 3 minuten achtervolgen na een owngoal van Aidoo.

"Hij kreeg de bal verkeerd op de voet en zo kwamen we heel snel op achterstand. KV Mechelen kon op dat moment wachten en wij moesten komen. Zij lieten ons aan de bal en wachtten. We liepen in de eerste helft nog twee keer op een counter en zo stond het 3-0 aan de rust."

Technisch directeur De Condé wees in de richting van de spelers, maar Buffel vond net dat de groep in de tweede helft goed reageerde. Het werd nog 3-2. "Het is knap van de spelersgroep dat ze bleven vechten."