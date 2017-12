Waar is Timmy? Simons haalt de wedstrijdkern van Club Brugge niet meer, Leko legt uit waarom

Foto: © Photonews

Club Brugge draait op volle toeren en beschikt over meerdere uitblinkers. Opvallend is wel dat Timmy Simons steeds meer op de achtergrond verzeild geraakt. De routinier haalt sinds kort de wedstrijdkern niet meer.

Dat is opvallend. Club en Simons gingen deze zomer een nieuwe samenwerking aan, en in het seizoensbegin speelde de oud-Rode Duivel nog regelmatig mee. "Voor het seizoen was het duidelijk gepland en gecommuniceerd om Nakamba voluit zijn kans te geven en hij heeft die ook gegrepen", verdedigt Club-coach Ivan Leko zijn keuzes in Het Laatste Nieuws. "Ergens ben ik blij dat Timmy niet meer speelt. Dat wil zeggen dat Nakamba goed bezig is en dat Club Brugge goed bezig is."

Op 11 december wordt Simons 41. Naast oudste Rode Duivel ooit kan hij ook oudste speler in de Jupiler Pro League ooit worden. Dan moet hij wel nog Vital Borkelmans voorbij. Die was 40 jaar, 11 maanden en 14 dagen bij z'n laatste match op het hoogste Belgische niveau.

Enkel op papier de 19e man

"Mijn respect voor Timmy en zijn carrière is groot. En wat hij nog elke dag toont op training is schitterend. Hij verdient die speelminuten, maar ons eerste doel is wedstrijden winnen en kampioen spelen. Dat weet Timmy ook goed genoeg. Daarna zien we wel", zet Leko de deur op een kier voor de recordjacht van Simons.

"Alles is goed afgesproken. Er is voldoende communicatie en hij weet hoe belangrijk hij is. Hij is enkel op papier de negentiende man die afvalt, want in de kleedkamer is hij nog altijd top. Timmy blijft voor mij een belangrijke speler. Vooral op mentaal vlak. Hij is en blijft een winnaar. Een voorbeeld, vooral voor de jongeren."