'Kaba-time!' Ontbolsterende Rode Duivel zet sollicitatie voor WK kracht bij met lekkere kopbalgoal

Tegen Japan kreeg hij volop zijn kans, maar Christian Kabasele speelde een ietwat ongelukkige wedstrijd. Wat niet wegneemt dat hij bij Watford erg sterk bezig is en dus zeker mag dromen van een WK-selectie. Vandaag zette 'Kaba' zijn sollicitatie nog wat kracht bij met een mooie goal tegen Tottenham.

De 26-jarige centrale verdediger van Watford is uitstekend aan het seizoen begonnen, hij zit intussen al aan 13 aantreden voor 'The Hornets': 12 keer startte hij in de basis, één keertje viel hij in. In al die matchen pakte hij als defensieve steunpilaar nog maar één gele kaart. Scoren, deed hij vandaag al voor een tweede keer. Nota bene in de Londense derby tegen Tottenham.



Voor het kwartier trof 'Kaba' knap raak op een hoekschop, hij knikte de bal loepzuiver in de verste hoek. Are you watching, Roberto Martinez? De ex-speler van RC Genk tankt zo nog wat extra vertrouwen en hij voelde zich al helemaal in zijn sas: "Ik mag tevreden zijn, zeker in vergelijking met vorig seizoen. Al is dit voor mij nog niet het einde, niets is al helemaal gespeeld. In het voetbal kan alles vlug veranderen", klinkt het bloednuchter.

Altijd alles geven

Bescheidenheid, het siert de Congolese Belg: "Ik heb mijn plaats veroverd en we hebben sterke spelers en een goed team, maar ik ben natuurlijk niet de enige speler. Er zijn op elke positie meerdere spelers die in de basis kunnen starten. Als ik niet alles geef tijdens de training of tijdens de match weet ik dat zij mij kunnen vervangen. Je mag dus niet ontspannen."



Wat een contrast met vorig seizoen, toen onze landgenoot het moeilijk had om zich door te zetten: "Ik heb de armen niet laten hangen. Ik bleef hard werken, ook al was het moeilijk. Ik bleef geloven en wie hard werkt, kan beter worden in de toekomst. Dat gebeurde ook bij mij. De nieuwe coach geloofde van in het begin in mij, dat speelde mee in mijn evolutie. Dat je in de Premier League elke week tegen een topspeler speelt, vind ik trouwens geweldig."