Drie veranderingen bij STVV, 19-jarige goalie bij Moeskroen

STVV gaat voor zijn duel van speeldag 17 in de Jupiler Pro League op bezoek bij Moeskroen. De club waartegen Sint-Truiden zijn laatste overwinning boekte.

Sindsdien pakte STVV een magere 2 op 12, en volgde een bekeruitschakeling op het veld van KV Oostende. Op Le Canonnier willen de Kanaries de draad weer oppikken, en komaf maken met de zwakke uitreputatie. De Haspengouwers puurden slechts 5 punten uit 7 matchen buitenshuis.

Vetokele zit na een lange blessureperiode opnieuw in de selectie. Acolatse (hamstrings) is out.

19-jarige goalie bij Moeskroen

Moeskroen zit net als STVV in een negatieve spiraal. De laatste overwinning dateert al van 23 september, 3-2 tegen Eupen. Nadien zakten les Hurlus weg met een 3 op 24. Door de blessures van Bailly en Butez staar de amper 19-jarige Libertiaux in doel bij de Henegouwers.

