Waarom de stap van de beloften naar de eerste ploeg zo enorm groot is

Eind oktober lazen we dat Andy Vervenne samen met physical coach Joost Desender de technische staf van KV Oostende zal vervolledigen. Vervenne staat Adnan Custovic bij op training in de wedstrijdvoorbereidingen. Hij weet hoe groot de stap is voor een speler van de beloften naar het eerste elftal.

“Die stap is enorm”, vertelt Vervenne in gesprek met Voetbalkrant.com. “Een beloftencompetitie is een competitie met meerdere gezichten. De ene week speel je enkel met jonge gasten tegen jonge gasten, de andere week sta je met en/of tegenover een quasi A-elftal.

Op dit moment is het een beetje een onechte competitie waardoor je eigenlijk geen zicht krijgt op hoe de niveaus van de U21 zich echt verhouden ten opzichte van mekaar. Dan is de stap naar de A-kern enorm groot op gebied van kwaliteit, kracht en snelheid van uitvoering”, aldus de beloftentrainer.

Mentale weerbaarheid

De uiteindelijke stap naar de A-kern is de grootst mogelijke stap en dit op vele gebieden: kwaliteit, kracht, snelheid van uitvoering maar ook mentaal…In die zin is de overstap van jeugdvoetbal naar beloften al een goeie test, weet Vervenne.

“Van de jeugdcategorieën U17 en U19 naar de beloften is al een grote stap. Niet enkel is er het niveauverschil (Elite 2 naar Elite 1), maar ook de mentale weerbaarheid wordt op de proef gesteld. Vijf dagen trainen om dan op de wedstrijddag te vernemen dat een A-kernspeler jouw plaats in het elftal inneemt, daar moet je leren mee omgaan.

De eerste keer valt dit misschien nog mee, maar als zich dat een aantal weken na elkaar herhaalt, laten sommigen het hoofd hangen."

Özkan als voorbeeld

"De uiteindelijke stap naar het eerste elftal zetten is dan nog iets anders… Je moet je bewijzen op training, proberen de wedstrijdkern te halen, of in een verder stadium met een beperkt aantal minuten tonen dat je er klaar voor bent…helemaal niet evident. En tussenin wellicht nog een aantal keer terug richting beloften…

Je moet mentaal heel sterk in je schoenen staan, niet opgeven, blijven werken. Dat is enorm belangrijk voor een speler die het tot het eerste elftal wil schoppen en het wil maken in de voetbalwereld

Daarom doet het parcours van Hassan Özkan mij heel veel plezier. Hopelijk nemen andere jongeren uit onze kern hem als voorbeeld om op die manier eenzelfde parcours af te leggen", besluit Vervenne.