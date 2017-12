Succesvolle Lierse-trainer moet noodgedwongen stap opzij zetten, vervanger zorgt voor primeur

Foto: © Lierse

Haast niemand die zich de barslechte seizoenstart van Lierse nog herinnert na de uitstekende 22 op 27 die de Pallieters onder leiding van William Still behaalden. Toch werkte de amper 25-jarige trainer vandaag tegen Westerlo zijn laatste wedstrijd af.

Still heeft namelijk niet het vereiste UEFA A-diploma, waardoor de Brits-Belgische voetbalcoach wettelijk gezien niet langer mocht aanblijven bij de Pallieters. Een regel in het bondsreglement maakte mogelijk dat Still nog 60 dagen mocht depanneren, maar die termijn loopt dus ten einde.

Ter vervanging neemt assistent-coach David Colpaert het roer over van Still. Opvallend is dat te noemen, want Colpaert zal deze functie combineren met zijn job als wijkagent in Roeselare. De eerste parttime trainer in de profliga is gekend. Still blijft actief in Lier, maar dan in de functie van T2 en videoanalist.

De licentiecommissie kondigde ondertussen al aan de zaak nauwlettend in het oog te houden. Indien de club uit 1B betrapt wordt op bedrog, in de zin dat Still toch nog steeds de touwtjes in handen heeft, komt de proflicentie van de club in gevaar.