KV Mechelen 7 miljoen euro rijker: "Door onze grote achterban liggen er heel wat mogelijkheden"

KV Mechelen heeft nieuwe investeerders en dat biedt enkele voordelen voor de club. Enkele grote veranderingen staan op til.

Zeven investeerders geven in totaal zo'n zeven miljoen euro uit aan de traditieclub. "We willen structureel groeien, zo snel mogelijke een nieuwe hoofdtribune en een nieuw jeugdcomplex, klinkt het ambitieus bij één van de zeven investeerders Olivier Somers op de clubwebsite.

De zeven miljoen euro zijn niet bedoeld om spelers aan te kopen. "We willen investeren in structuur. Met de nieuwe infrastructuur willen we meer supporters naar het stadion halen. Dankzij ons roemrijke verleden hebben we een grote achterban, waardoor er heel wat mogelijkheden liggen.

Een afgewerkt stadion betekent meer inkomsten, die we dan weer in het sportieve kunnen steken. Het is een project op lange termijn om zo het budget naar 20 miljoen euro te laten stijgen en tegelijkertijd het sportieve te laten volgen.

Naast Somers (Gemaco en Monus) zijn dit de zes andere investeerders: Penninckx (Fred & Ginger), Steemans (financieel directeur KV Mechelen), Vanroy (accountant), Vanherp (jeugdvoorzitter), Leemans (Vleeswaren Luka) en De Reys.