"Voor een club die bovenaan het klassement staat, vind ik Charleroi voetballend te weinig brengen"

Foto: © photonews

Dit seizoen presteert Charleroi boven de verwachtingen.Tegen KV Oostende kwamen les Carolos niet verder dan een gelijkspel, maar desondanks blijven ze na 16 speeldagen toch knap tweede in de stand. Ondanks dat, is niet iedereen helemaal fan.

Tv-analist en ex-Zulte Waregem, Standard en Lokerenspeler Frédéric Dupré heeft een duidelijke mening klaar over de Waalse ploeg: "Ik vind het een vervelende ploeg om mee geconfronteerd te worden. Als tegenstander kom je niet graag naar Charleroi. Ze spelen sterk georganiseerd en spelen als een hecht blok.

Op dat vlak kan ik de redenering van Ibrahima Seck van Waasland-Beveren wel volgen: voor een ploeg die zich bovenaan het klassement bevindt, vind ik dat ze op voetballend gebied te weinig brengen."

De 38-jarige Gentenaar ziet echter ook positieve zaken. "Die linksachter Nurio vind ik echt een goeie speler. Vanaf het begin van het seizoen maakt hij al indruk op me. Het is niet zo dat Charleroi alleen maar denkt aan verdedigen. De Zebra's zetten ook veel pressing op de helft van de tegenstander en zijn snel in de omschakeling.

Het is dus niet zo dat ze met 10 man constant voor hun 16 meter kamperen, zeker niet. Het is een volwassen team dat onder alle omstandigheden kalm kan blijven en ik denk niet dat de spelers bang zijn van vele teams", besluit Dupré.