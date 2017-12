🎥 Hij doet het weer! Generaal De Bruyne scheurt defensie West Ham aan flarden met prachtige assist

Manchester City blijft maar door de Premier League razen. 14 zeges nu al op 15 en vandaag was het West Ham dat werd afgetroefd. 'The Citizens' hadden het wel niet onder de markt met de Londenaars, maar zeven minuten voor tijd brak - wie anders dan - Kevin De Bruyne de bezoekende defensie open: 2-1.

'KDB' was niet de auteur van het winnende doelpunt, hij zorgde wel voor de prinsheerlijke assist. De manier waarop de Rode Duivel het leer richting zijn maatje David Silva lepelde was verbluffend. De Spanjaard zette zijn linker tegen de bal en bingo. Vincent Kompany keek toe vanop de bank en zag dat het goed was.



Manchester City moest in het eigen Etihad Stadium wel ploeteren want vlak voor rust knikte Angelo Ogbonna verrassend de 0-1 voorbij Ederson. Nog voor het uur sloeg de vlam echter in de pan in het blauwe gedeelte van Manchester toen Nicolás Otamendi voor de gelijkmaker zorgde.



Erop en erover dacht iedereen, maar 'The Hammers' bleken een taaie noot om kraken en pas in de laatste tien minuten vond blikopener Kevin De Bruyne dan toch het gaatje (in de lucht). Opvallend: het is al de derde keer op rij dat de autoritaire leider het haalt met een nipte 2-1. Volgende week staat de 'Manchester Derby' op het programma.