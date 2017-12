Slim Gent duwt slordig Zulte Waregem nog wat dieper in de put én komt voor het eerst top-6 binnen

Foto: © photonews

Warempel! AA Gent staat voor het eerst dit seizoen in de top-6 van het klassement. Met een 12 op 12 zijn de troepen van Yves Vanderhaeghe helemaal onder stoom aan het komen. Het succesrecept: keep it simple. Zulte Waregem is met 3 op 27 helemaal aan het wegzakken.

Gent in een erg goede flow, Zulte Waregem in serieuze dip

Slordig Essevee heeft het lastig

Moses Simon zet Buffalo's op rozen

12 op 12 voor AA Gent én voor het eerst in top-6

Zulte Waregem en AA Gent mochten het voetbalweekend afsluiten. Voor de thuisploeg werd het na een 3 op 24 hoog tijd om nog eens punten te pakken, terwijl de bezoekers de voorbije weken onder Yves Vanderhaeghe opklommen in het klassement.

Sinterklaas

Meer zelfs: mits winst zouden de Buffalo's over Antwerp en Standard naar de vijfde plek springen in de stand en zo eindelijk in play-off 1 plaatsnemen. Wie dat twee maanden geleden had durven zeggen, zou vermoedelijk uitgelachen zijn.

Vanderhaeghe gaf Sylla opnieuw de voorkeur in de spits, al opende die zijn wedstrijd met wat ongelukkige tussenkomsten. Toch was hij belangrijk, met een assist op het halfuur voor Moses Simon. Een verdiende voorsprong voor de bezoekers, die met Esiti en co op slimme wijze het middenveld bevolkten en achteraan weinig weggaven.

Moses Simon

Het succesrecept van de nieuwe coach bij Gent is het wel een beetje, al werden ze ook wat geholpen door Zulte Waregem. Die lieten het namelijk na om in de grote rechthoek van de Buffalo's tot keurig voetbal te komen en verpoeierden zo voorzet na voorzet.

Achterin gleed Heylen bij het tegendoelpunt dan weer iets te gretig in bij Kalu. De Sint was op bezoek, maar het was dus opnieuw Zulte Waregem dat cadeautjes uitdeelde. Een gebrek aan vertrouwen, het doet wat met een ploeg - niets leek te lukken.

In de tweede helft waren het de bezoekers die vaak dichter bij de 0-2 kwamen dan de thuisploeg bij de gelijkmaker, maar Kubo & co misten en Hamalainen kon een schot op de lijn keren. Esiti kreeg nog zijn tweede geel in het absolute slot, maar Gent hield stand en staat in de top-6.