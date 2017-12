Aimé Anthuenis heeft vertrouwen in topclub die lange tijd onderaan stond: "Volgens mij zijn ze op weg naar play-off 1"

Foto: © photonews

AA Gent sluit zondagavond speeldag 17 in de Jupiler Pro League af met een uitduel bij Zulte Waregem. Het burenduel kan ook wel eens belangrijk worden in de strijd om play-off 1.

Onder Yves Vanderhaeghe hebben de Buffalo's een nieuw elan te pakken. Dat ziet ook Aimé Anthuenis, die nog wel wat verwacht van dit Gent. "Volgens mij zijn ze op weg naar play-off 1", laat de voormalige trainer in De Zondag optekenen. "Ik geef Yves Vanderhaeghe gelijk dat het een sleutelwedstrijd wordt tegen Essevee.

Terwijl Gent aan een opmars bezig is, verloor Essevee zeven van zijn laatste acht competitieduels. "Als ze een rechtstreekse concurrent als Zulte Waregem op zes punten kunnen zetten, is dat ongelooflijk als je kijkt naar het klassement van een tijdje terug. Dat is een mooie kloof."