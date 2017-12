Gerkens voor cruciaal duel in de Champions League: "Goals bewaard voor tegen Celtic"

Foto: © photonews

Onder Vanhaezebrouck valt Gerkens niet meer uit de basis weg te denken bij Anderlecht. De speler blikt nu vooruit op het cruciale duel tegen Celtic in de Champions League van aanstaande dinsdag.

Gerkens was tegen Lokeren opnieuw beslissend en scoorde de eerste treffer voor Anderlecht. Dinsdag neemt Paars-wit het op tegen Celtic in het cruciale Champions League-duel, waarbij er met drie goals verschil moet gewonnen worden om in Europa te kunnen overwinteren.

Efficiëntie

Gerkens beseft dat de efficiëntie beter zal moeten zijn dan tegen Lokeren het geval was. "We hadden er meer kunnen en moeten scoren. Kansen hadden we genoeg", aldus Gerkens tegenover Het Nieuwsblad. "Het ontbrak ons aan scherpte om die derde te maken."

"Voor doel maken we niet altijd de juiste keuzes. Hopelijk hebben we de rest van de goals bewaard voor dinsdag tegen Celtic", sprak Gerkens nog.