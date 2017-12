Antwerp houdt Standard achter zich na furieus slot, Bolat is de penaltyheld op 'zijn' Sclessin

Standard en Antwerp hebben elkaar in de rood-witte clash in evenwicht gehouden. De Rouches verzilverden hun veldoverwicht met een doelpunt kort voor rust. De promovendus wist lange tijd niet te reageren, maar werd gediend door een strafschop. Wat volgde was een sensationeel slot.

Sclessin voelt vanwege zijn uitzicht altijd grauw aan. Wanneer de temperaturen ook nog eens rond het vriespunt schommelen en de mist over het Stade Maurice Dufrasne neerdaalt, krijg je helemaal een somber beeld. De meegereisde Antwerp-fans besloten Luik dan maar in vuur en vlam te zetten.

Ochoa stopt Haroun af

De eerste kans was ook voor de bezoekers. William Owusu stuurde Faris Haroun met een kunststukje diep. Guillermo Ochoa schudde een vinnige voetreflex uit z'n lijf om zijn ploeg te behoeden van een achterstand.

De gewezen Rouches Sinan Bolat en Jelle Van Damme kenden aanvankelijk een rustige namiddag in de defensie. Op het kwartier dreigden de Luikenaars een eerste keer. Luis Pedro Cavanda vond de knikker van Orlando Sa, die een metertje over doel kopte.

Edmilson staakt de strijd, Sa met zijn zesde

Cavanda neemt een voorbeeld aan Anthony Vanden Borre, die na een sterk seizoen met Anderlecht een WK-selectie afdwong. Ook op het veld doet de rechtsback aan VDB denken. Een kwartet Antwerpenaren schrikte Cavanda niet af om op de eigen helft een gevaarlijke dribbel op te zetten. Hij kreeg er de handen mee op mekaar.

Het duel der rood-witten kondigde zich aan als een veldslag, maar de duels bleven binnen de perken. Toch moest Junior Edmilson het strijdtoneel vroegtijdig verlaten. De Braziliaanse Belg viel slecht neer op zijn heup na een stevige tackle van Sambou Yatabaré.

De Great Old kwam via William Owusu nog dicht bij een doelpunt, maar het was Standard dat met een voorsprong ging rusten. Het eerste doelpunt van Orlando Sa werd nog terecht afgekeurd voor buitenspel. Bij zijn tweede poging op slag van rust verscheen de 1-0 wél op het scorebord. De Portugees duwde als een volleerde aanvaller zijn zesde competitietreffer binnen.

Meeval voor onmondig Antwerp

Het eerste kwart van de tweede periode stelde teleur. De thuisploeg controleerde, en Antwerp had geen reactie in huis. Christian Luyindama besloot dan maar een handje toe te steken.

De Congolees die na zijn wedstrijd in Genk nog lof kreeg van de analisten, liet zich aftroeven door Owusu. Licht contact in de zestien was voldoende voor een strafschop. Ochoa dook goed naar de hoek, maar onvoldoende om de gelijkmaker van Geoffry Hairemans af te stoppen.

Bolat wordt de held

We kregen een spannend slot. Invaller Renaud Emond kopte op de lat. Ref Vertenten gaf Standard nog een penalty na een schwalbe van Sa. Rechtvaardigheid volgde, want Bolat pakte de inzet van de doelpuntenmaker.

Beide ploegen hielden het bij 1-1, en dus behoudt Antwerp zijn puntje voorsprong op Standard. AA Gent, dat de speeldag afsluit bij Zulte Waregem, kan op die manier profiteren.