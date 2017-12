Skulason voelt zich beroofd: "Positief blijven, ook al is dat moeilijk met zulke domme tegendoelpunten"

Lokeren kon ook tegen Anderlecht niet voor een ommekeer zorgen in eigen huis. Het zat er nochtans in, zeker na de penaltygoal van Ari Skulason en de sterke eerste helft die erop volgde.

"We hebben onze kansen, maar geven weer domme goals weg. Wéér. We moeten nog veel aan ons spel werken", reageert Ari Skulason.

Welke lessen kan Lokeren uit deze match trekken? "We vonden weer oplossingen en kansen na mijn gelijkmaker. En we moeten focussen op de positieve punten, ook al is dat moeilijk als je verliest door zulke domme doelpunten", besluit de Ijslander.

Onterechte goal

Over de winning goal is al veel gezegd, maar aan die eerste van Anderlecht was ook een reukje. "Dat was 100% vrije trap. Robin (Söder) wint het duel, maar er wordt in de lucht en langs achter een fout op hem gemaakt. Maar de scheidsrechter heeft nu die beslissing gemaakt en daar moeten we mee leven."