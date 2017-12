🎥 Nieuwbakken coach Gattuso lijdt meteen eerste puntenverlies met Milan bij rode lantaarn door geweldige goal van de doelman in ultieme slotfase

Foto: © photonews

Gennaro Gattuso is niet goed begonnen aan zijn periode als trainer bij AC Milan. Op bezoek bij Benevento, de allerlaatste in de serie A met nul punten, speelde hij 2-2 gelijk. Het hoogtepunt van de wedstrijd kwam echter van het hoofd van Benevento-doelman Alberto Brignoli.

Tot aan de 94ste minuut was er geen vuiltje aan de lucht voor de Milanezen. Benevento-spits George Puscas wistte dan wel de openingstreffer van de Milaneze vleugelspeler Giacomo Bonaventura uit, maar Kalinic leek met een prima kopbaldoelpunt 'de Rossoneri' alsnog de drie punten te schenken.

Dat was echter buiten Benevento-doelman Alberto Brignoli gerekend. De doelman was in de 95ste minuut meegekomen naar voren voor een vrijetrap van de laatste kans. Hij kopte de trap vanop links enig mooi binnen. Meteen goed voor het eerste punt ooit voor Benevento in de Serie A. De rode lantaarn had tot dan toe nog geen enkel punt gehaald en maar liefst 34 doelpunten geïncasseerd in 15 matchen.

AC Milan schiet met dit puntje niet veel op en mist de aansluiting met de subtop. De ploeg uit Milan staat momenteel op een teleurstellende zevende plaats met 21 punten uit 15 matchen.