Standard ontgoocheld over resultaat tegen stug Antwerp: "Dit zijn twee verloren punten"

Junior Edmilson moest in de eerste helft tussen Standard en Antwerp de strijd staken met een heupblessure. Beni Badibanga kwam in zijn plaats, meteen de eerste speelminuten voor de 21-jarige middenvelder.

Standard kende een moeilijke namiddag tegen een georganiseerd Antwerp. Orlando Sa kon de Rouches met een penalty in de slotseconden nog de volle bui bezorgen, maar vond Sinan Bolat op zijn weg.

"We hebben duidelijk twee punten verloren", verklaarde Badibanga na het 1-1-gelijkspel. "Het was geen gemakkelijke match, tegen Antwerp dat goed verdedigde in de eigen zestien."

Het zat op het einde niet mee - Beni Badibanga

"Op het einde van de wedstrijd vonden wel wel enkele openingen, alleen wilde het geluk niet mee", verwees Badibanga onder meer naar de kopbal van Renaud Emond op de lat. "Dat is voetbal." Komende vrijdag maakt Standard de verplaatsing naar Waasland-Beveren. Nadien volgt een bekerontmoeting met KV Oostende.