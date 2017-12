Blijft Ludovic Butelle onder de lat staan? Spelers én Ivan Leko reageren na degelijke prestatie bij Zulte Waregem

Club Brugge zal het straks op bezoek bij Eupen vermoedelijk opnieuw doen met Ludovic Butelle tussen de palen. De goalie van blauw-zwart kreeg in de Beker van België zijn kans en ontgoochelde niet.

In de verlengingen maakte hij weliswaar een paar kleine foutjes, maar daarvoor had hij wel al de nodige indruk gemaakt. Niet dat hij zoveel ballen moest pakken, maar hij zorgde wel voor vertrouwen achterin bij blauw-zwart.

En dat toonde zich ook in het uitvoetballen op een nochtans zwaar en moeilijk te bespelen veld. De verdedigers van Butelle waren dan ook allen duidelijk: zij zijn blij met hun doelman. "Ik denk dat hij het goed gedaan heeft", knikte Cools. "Onze andere goalies zijn ook goed bezig op training, ik ben er niet echt mee bezig."

Benoit Poulain had zich vooraf al uitgesproken over de doelmannenkwestie en bleef bij zijn standpunt: "Ludovic is een topkeeper, hij is rustig gebleven en het heeft ons deugd gedaan. Nu moeten we gewoon rustig verderwerken en dan komt dat vertrouwen wel achterin."

Ivan Leko had vooraf gesproken over stabiliteit en vertrouwen achterin. "En die zagen we ook, dus ik mag niet klagen", aldus de coach na de wedstrijd in de catacomben van een erg koud Regenboogstadion. Geen reden dus om te wisselen van doelman in Eupen. Butelle zelf mocht niet reageren, maar had dat wel al met de voeten gedaan. Of handen, zo u wil.