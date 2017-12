"Bölöni staat gewoon te coachen in een jas die hij nog ergens op zolder heeft gevonden"

Standard-Antwerp was een intense, maar kwalitatief toch iets te arme wedstrijd. Dan maar wat focussen op de randzaken dachten ze in de studio van 'Play Sports', zoals bijvoorbeeld op de opvallende jas van László Bölöni. Vooral Bob Peeters vond de textielkeuze van de Roemeense coach erg bijzonder.

Presentator Maarten Vangramberen bond de kat de bel aan: "Jij hebt een paar keer jaloerse blik naar de wedstrijd geworpen, Bob. De jas van Bölöni, die had je ook wel graag gehad denk ik hé? Een prachtig model, maar de vraag is: waar heeft hij die gehaald?"



Bob Peeters pikte er lachend op in: "Dat heb jij gezegd hé dat ik jaloers ben. Neen, de meeste trainers staan strak in het pak langs de zijlijn. In een jas van Versace ofzo, maar hij staat daar gewoon in een jas die hij nog ergens op zolder heeft gevonden."



Ach, als hij maar warm is zeker? Daar waren ook de analisten het uiteindelijk ook roerend over eens. "Dat is toch een beetje zijn charme", besloot Vangramberen.