Cercle-coach Vercauteren over de kloof van 7 punten met Lierse: "Zelf een reeks neerzetten is nu een noodzaak"

Foto: © photonews

Cercle Brugge kon zaterdag niet winnen van Union Saint-Gilloise en blijft in de tweede periode achter met een 5 op 12. Geen cijfers die beantwoorden aan de ambities van de Vereniging.

Cercle-coach Frank Vercauteren erkent het probleem van zijn ploeg. " "Er zitten te veel hoogtes en laagtes in ons spel", geeft hij aan op de webstek van de Proximus League. "We herpakken ons altijd wel, maar ergens is er toch een gebrek aan kwaliteit op bepaalde vlakken. Desalniettemin kan ik mijn jongens opnieuw niet veel verwijten. We hebben de kansen gehad, maar we misten alweer precisie in de afwerking."

Ondertussen bedraagt de kloof met leider Lierse wel al 7 punten. Het tweede ticket voor de play-off-finale is plots ver weg. "Zolang het mathematisch mogelijk is, moet je erin blijven geloven", aldus Vercauteren.

Steun van de fans

"Het is wel een gegeven dat we de zaken nu al niet meer in eigen handen hebben. Het is nu aan ons om zelf een hele reeks neer te zetten. Dat is een noodzaak. Tegen Union werden we ook bij de achterstand wel door het overgrote deel van de fans geholpen. Ik wil de fans dan ook bedanken voor de steun die ze ons gaven. Dat heeft ons geholpen, alleen hebben we hen helaas niet de drie punten kunnen teruggeven."