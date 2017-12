Amper 19-jarige doelman debuteerde in de JPL met een topprestatie: "Die knappe reflex? Dat is mijn werk"

Foto: © photonews

Amper 19, maar wel al een eerste wedstrijd in de Jupiler Pro League gekeept. Clément Libertiaux debuteerde zaterdagavond voor Moeskroen tegen STVV (1-1) en pakte uit met een uitstekende prestatie.

"Clément stond er, en dat is knap op zijn leeftijd", zwaaide Moeskroen-trainer Mircea Rednic met lof. "Ik moet hem feliciteren. Hij keepte een goeie match."

Nochtans moest Libertiaux de eerste bal die hij raakte uit zijn touwen gaan vissen. "Wat ik op dat moment dacht? Dat we nog tijd genoeg hadden om de scheve situatie recht te zetten. (lacht) Dat is ons ook gelukt."

De bal ligt nu in het kamp van de coach - Libertiaux over de toekomst

"In doel staan op het hoogste niveau was een jongensdroom. Ik moet mij familie bedankten, die dit de voorbije jaren allemaal voor mij mogelijk maakte. En de club, die me de afgelopen dagen goed afschermde van de media-aandacht. Zo kon ik me ideaal voorbereiden op deze wedstrijd."

De piepjonge Fransman speelde met flair en pakte kort voor rust uit met een knappe reflex op de inzet van Roman Bezus. "Daarvoor sta ik er, dat is mijn werk. De samenwerking met de verdediging liep zoals op training. ik moest vooral wennen aan de sfeer in het stadion."

Libertiaux kreeg zijn kans door de blessures van Logan Bailly en Jean Butez. Wat brengt de nabije toekomst? "De bal ligt nu in het kamp van de coach. Dit smaakt hoe dan ook naar meer", sloot de goalie af met een knipoog.